Switzerland Market Report
March 6, 2019 / 6:10 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Autoneum Holding FY EBIT Down At CHF 114.1 Million

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March 6 (Reuters) - Autoneum Holding AG:

* PROPOSES A DIVIDEND OF CHF 3.60 PER SHARE FOR 2018

* FY EBITDA FELL BY CHF 60.7 MILLION COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR TO CHF 197.2 MILLION

* FY EBIT DECREASED TO CHF 114.1 MILLION (2017: CHF 179.9 MILLION)

* EXPECTS REVENUE IN 2019 TO BE ON PREVIOUS YEAR’S LEVEL

* FOR THE FIRST-HALF YEAR 2019 THE COMPANY THEREFORE ANTICIPATES A NEGATIVE NET RESULT

* SAYS SHOULD REACH SUBSTANTIAL IMPROVEMENTS IN EARNINGS IN 2020 AND ACHIEVE A SOUND PROFITABILITY LEVEL AGAIN IN 2021 Source text: bit.ly/2ES9kBX Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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