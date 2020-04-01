Healthcare
April 1, 2020 / 10:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Autosports Group Defers FY2020 Interim Dividend

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Autosports Group Ltd:

* FRONT-END VEHICLE SALES CONTINUE BUT THEY HAVE BEEN SIGNIFICANTLY NEGATIVELY IMPACTED

* FY2020 INTERIM DIVIDEND DEFERRED

* NON-EXECUTIVE DIRECTORS VOLUNTARILY AGREED TO FORFEIT ALL DIRECTORS’ FEES FOR FINAL QUARTER OF FY2020

* TEMPORARY STAND DOWN OF UP TO 35% OF STAFF DUE TO TEMPORARY CLOSURE OF SOME DEPARTMENTS

* KEY MANAGEMENT PERSONNEL, FORFEIT FY2020 SHORT TERM AND LONG-TERM INCENTIVES, AGREE TO CUT BASE SALARY UPTO 40% UNTIL DEC 31

* COVID-19 MARKET UPDATE

* SMALLER VOLUME SALES DEPARTMENTS TEMPORARILY CLOSE WITH CUSTOMER TRAFFIC DIVERTED TO MAJOR METROPOLITAN DEALERSHIPS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below