Healthcare
June 18, 2020 / 1:16 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Avacta Updates On Affimer Therapy For COVID-19 Infection

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Avacta Group PLC:

* AVACTA GROUP PLC - UPDATE ON AFFIMER® THERAPY FOR COVID-19 INFECTION

* AVACTA - INFECTIVITY ASSAYS SHOW THAT AFFIMER REAGENTS PREVENT INFECTION OF HUMAN CELLS BY A SARS-COV-2 MODEL VIRUS

* AVACTA - INITIAL PHASE OF COLLABORATION SHOW “NEUTRALISING” AFFIMER REAGENTS PREVENT SARS-COV-2 MODEL VIRUS FROM ENTERING HUMAN CELLS

* AVACTA GROUP PLC - INITIAL PHASE OF A COLLABORATION SHOWING THAT THESE “NEUTRALISING” AFFIMER REAGENTS PROVIDE A POTENTIAL THERAPY FOR COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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