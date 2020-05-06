BRIEF-Avanos Medical Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.16

May 6 (Reuters) - Avanos Medical Inc:
* AVANOS MEDICAL, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 RESULTS AND PROVIDES AN UPDATE ON ITS RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC
* Q1 SALES $180 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $175.2 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.16 — REFINITIV IBES DATA
* COMPANY IS WITHDRAWING ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED FULL-YEAR 2020 FINANCIAL GUIDANCE
* SUSPENDING PLANNED 2020 MERIT INCREASES FOR ITS NON-MANUFACTURING, SALARIED EMPLOYEES
* POSTPONING CERTAIN CAPITAL EXPENDITURES AND RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS
* STREAMLINING PROCESSES, WHILE LEAVING VACANT NON-CRITICAL POSITIONS OPEN Source text for Eikon: Further company coverage: