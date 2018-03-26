BRIEF-Avanti Communications Says ‍High Court Of England And Wales Sanctions Scheme Of Arrangement On Financial Restructuring

March 26 (Reuters) - Avanti Communications Group Plc :
* HIGH COURT OF ENGLAND AND WALES SANCTIONED SCHEME OF ARRANGEMENT PROPOSED BY CO ON FINANCIAL RESTRUCTURING
* COMPLETION OF FINANCIAL RESTRUCTURING CONDITIONAL ON APPROVAL OF RESOLUTIONS BY SHAREHOLDERS AT MEETING HELD IN APRIL
* SHAREHOLDERS REQUIRED TO APPROVE ISSUE AND ALLOTMENT OF ORDINARY SHARES TO SATISFY DEBT FOR EQUITY SWAP PROVIDED FOR IN SCHEME
* SHAREHOLDERS REQUIRED TO APPROVE ORDER OF U.S. BANKRUPTCY COURT RECOGNISING SCHEME AS ‘FOREIGN MAIN PROCEEDING’ Source text for Eikon: Further company coverage: