BRIEF-Avantor Reports Q4 Earnings Per Share $0.09

Feb 7 (Reuters) - Avantor Inc:
* AVANTOR REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 RESULTS
* Q4 SALES $1.52 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.53 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.16 — REFINITIV IBES DATA
* FY 2020 FREE CASH FLOW IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $450-500 MILLION, UP 50-65% FROM 2019
* AVANTOR - COREY WALKER, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, AMERICAS, HAS DECIDED TO LEAVE CO TO SERVE AS PRESIDENT OF A CO OUTSIDE LIFE SCIENCES INDUSTRY
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.79 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: