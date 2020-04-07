Healthcare
April 7, 2020 / 6:30 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Avation Offers Short-Term Interest Package Bearing Financial Facilities To Clients

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Avation PLC:

* AVATION PLC - COMPANY HAS OFFERED A PACKAGE OF SHORT-TERM INTEREST BEARING FINANCIAL FACILITIES TO ALL OF ITS CLIENTS

* AVATION PLC - ANTICIPATED THAT AVATION CAN SUCCESSFULLY OPERATE FOR AN EXTENDED PERIOD GREATER THAN A YEAR ON THIS BASIS

* AVATION PLC - THERE ARE NO AIRCRAFT LEASE EXPIRIES BEFORE AUGUST 2021, NO SCHEDULED COMMERCIAL DEBT MATURITIES BEFORE AUGUST 2021

* AVATION PLC - CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH ALL BANK COVENANTS.

* AVATION PLC - COMPANY HAS PLACED A MORATORIUM ON CAPITAL EXPENDITURE AND ALL AIRCRAFT PURCHASES HAVE BEEN DEFERRED.

* AVATION PLC - NO DIVIDENDS WILL BE CONSIDERED BEFORE SEPTEMBER 2020

* AVATION PLC - PROBABLE THAT COMPANY WILL NOT PAY A FURTHER DIVIDEND IN CALENDAR YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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