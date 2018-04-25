BRIEF-Avery Dennison Reports Q1 Adjusted Non-GAAP Earnings Per Share $1.44

April 25 (Reuters) - Avery Dennison Corp:
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.44
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.36 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $5.85 TO $6.05
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.88 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* APPROVED RESTRUCTURING PLAN ASSOCIATED WITH CONSOLIDATION OF EUROPEAN FOOTPRINT OF LABEL AND GRAPHIC MATERIALS SEGMENT
* AVERY DENNISON - EXPECTS RESTRUCTURING PLAN RELATED TO EUROPEAN FOOTPRINT OF LABEL, GRAPHIC MATERIALS SEGMENT TO BE LARGELY COMPLETE BY END OF 2019
* RESTRUCTURING PLAN EXPECTED TO RESULT IN A NET REDUCTION IN HEADCOUNT OF ABOUT 150 POSITIONS
* TOTAL PRETAX RESTRUCTURING CHARGES ASSOCIATED RESTRUCTURING PLAN ARE ESTIMATED AT APPROXIMATELY $70 MILLION
* EXPECTS TO REALIZE ABOUT $25 MILLION IN ANNUALIZED SAVINGS FROM RESTRUCTURING PLAN, BEGINNING IN 2020
* $6.9 MILLION PRETAX RESTRUCTURING CHARGES ASSOCIATED WITH RESTRUCTURING PLAN WERE RECORDED IN Q1 OF 2018
* AVERY DENNISON - REMAINING RESTRUCTURING CHARGES, WHICH RELATE TO CASH COSTS PRIMARILY FOR SEVERANCE, WILL LARGELY BE RECOGNIZED DURING Q2 OF 2018
* MAJORITY OF CASH PAYMENTS ASSOCIATED WITH ACCRUALS WILL BE MADE IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: