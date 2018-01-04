FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Iran
Myanmar
Predictions 2018
The Trump Effect
North Korea
Special Reports
Deals
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 4, 2018 / 9:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Avexis Inc Plans To Request A Pre-BLA Meeting For AVXS-101 In Q2 ​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Avexis Inc:

* AVEXIS ANNOUNCES ALIGNMENT WITH FDA ON NEXT STEPS TOWARD A BLA SUBMISSION FOR AVXS-101 IN SMA TYPE 1

* AVEXIS INC - ‍AVEXIS PLANS TO REQUEST A PRE-BLA MEETING IN Q2 2018​

* AVEXIS INC - ‍PROVIDED UPDATE FOLLOWING RECEIPT OF MINUTES FROM END-OF-PHASE 1 MEETING WITH FDA CONDUCTED ON DEC 5

* AVEXIS INC SAYS PLANS TO PROVIDE AVAILABLE DATA FROM ITS ON-GOING PIVOTAL TRIAL OF AVXS-101 IN SMA TYPE 1 (STR1VE) PRIOR TO PRE-BLA MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.