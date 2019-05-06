BRIEF-Avexis Presented Robust Data At Aan Demonstrating Efficacy Of Zolgensma In Broad Spectrum Of Spinal Muscular Atrophy (SMA) Patients

May 6 (Reuters) - Novartis AG:
* AVEXIS PRESENTED ROBUST DATA AT AAN DEMONSTRATING EFFICACY OF ZOLGENSMA® IN BROAD SPECTRUM OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) PATIENTS
* AVEXIS-NEW INTERIM DATA FROM STR1VE IN SMA TYPE 1 CONTINUED TO SHOW PROLONGED EVENT-FREE SURVIVAL, INCREASES IN MOTOR FUNCTION
* NOVARTIS AG SAYS NEW INTERIM DATA FROM STR1VE IN SMA TYPE 1 CONTINUED TO SHOW SIGNIFICANT MILESTONE ACHIEVEMENT CONSISTENT WITH PHASE 1 START TRIAL
* AVEXIS-INTERIM DATA FROM ONGOING TRIALS OF ZOLGENSMA SHOW POSITIVE RESULTS ACROSS BROAD SPECTRUM OF PATIENTS WITH SPINAL MUSCULAR ATROPHY Source text for Eikon: Further company coverage: