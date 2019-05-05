Switzerland Market Report
May 5, 2019 / 9:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Avexis Presented Robust Data At AAN Demonstrating Efficacy Of Zolgensma In Broad Spectrum Of Spinal Muscular Atrophy Patients

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May 5 (Reuters) - Avexis:

* AVEXIS SAYS NEW INTERIM DATA FROM STR1VE IN SMA TYPE 1 CONTINUED TO SHOW SIGNIFICANT MILESTONE ACHIEVEMENT CONSISTENT WITH PHASE 1 START TRIAL

* AVEXIS PRESENTED ROBUST DATA AT AAN DEMONSTRATING EFFICACY OF ZOLGENSMA® IN BROAD SPECTRUM OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) PATIENTS

* AVEXIS-NEW INTERIM DATA FROM STR1VE IN SMA TYPE 1 CONTINUED TO SHOW PROLONGED EVENT-FREE SURVIVAL, INCREASES IN MOTOR FUNCTION

* AVEXIS-INTERIM DATA FROM ONGOING TRIALS OF ZOLGENSMA SHOW POSITIVE RESULTS ACROSS BROAD SPECTRUM OF PATIENTS WITH SPINAL MUSCULAR ATROPHY

* RPT-AVEXIS SAYS INTERIM DATA REPORTED FOR FIRST TIME FROM SPR1NT IN PRE-SYMPTOMATIC SMA SHOWED AGE-APPROPRIATE MOTOR MILESTONE ACHIEVEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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