BRIEF-Avid Bioservices Reports Q3 Loss Per Share $0.06

March 10 (Reuters) - Avid Bioservices Inc:
* AVID BIOSERVICES REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THIRD QUARTER FISCAL 2020 AND RECENT DEVELOPMENTS
* Q3 REVENUE $13.6 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $15.4 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.04 — REFINITIV IBES DATA
* ADJUSTING FISCAL 2020 PROJECTED REVENUE TO $55 MILLION TO $59 MILLION
* TEMPORARY PRODUCTION INTERRUPTION RESULTED IN LOWER REVENUE AND PROFITS FOR Q3
* ANTICIPATE THAT PRODUCTION INTERRUPTION IMPACT WILL BE CONTAINED TO FISCAL 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: