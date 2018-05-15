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May 15, 2018 / 9:35 PM / in 2 hours

BRIEF-Avid Technology says On May 10, Unit Entered Into Fourth Amendment To Existing Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Avid Technology Inc:

* AVID TECHNOLOGY INC - ON MAY 10, UNIT ENTERED INTO A FOURTH AMENDMENT TO EXISTING AGREEMENT, DATED FEBRUARY 26, 2016 - SEC FILING

* AVID TECHNOLOGY INC - FOURTH AMENDMENT EXTENDS MATURITY OF CURRENT TERM LOAN UNDER FINANCING AGREEMENT TO MAY 10, 2023

* AVID TECHNOLOGY INC - AMENDMENT INCREASES AMOUNT OF TERM LOAN FACILITY FROM $105 MILLION TO $127.5 MILLION

* AVID TECHNOLOGY INC - FOURTH AMENDMENT ALSO MODIFIES SCHEDULE FOR REQUIRED REPAYMENTS OF TERM LOAN

* AVID TECHNOLOGY INC - FOURTH AMENDMENT ALSO INCREASES AMOUNT OF CONVERTIBLE NOTES COMPANY MAY PURCHASE FROM $15 MILLION TO $40 MILLION Source bit.ly/2wJqoYN Further company coverage:

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