Healthcare
April 15, 2020 / 3:29 PM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Avinger - Revenue In Q1 2020 Is Expected To Be Approximately $2.25 Million, Up 22%

1 Min Read

April 15 (Reuters) - Avinger Inc:

* AVINGER - REVENUE IN Q1 2020 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $2.25 MILLION, UP 22%

* AVINGER - EXPECTS A DECLINE IN OVERALL CASE VOLUME AND SALES OF ITS PRODUCTS TO CONTINUE THROUGH Q2 2020

* AVINGER - IMPLEMENTED SERIES OF COST REDUCTIONS IN Q2, INCLUDING 20% SALARY REDUCTION COMPANY-WIDE

* AVINGER - IMPLEMENTED SERIES OF COST REDUCTIONS IN Q2, INCLUDING REDUCTION IN HOURS WORKED BY MANUFACTURING AND OTHER HOURLY EMPLOYEES

* AVINGER - IMPLEMENTED SERIES OF COST REDUCTIONS IN Q2, INCLUDING DISCRETIONARY SPENDING CUTS ACROSS THE ORGANIZATION

* AVINGER - CONTINUES TO ADVANCE KEY PRODUCT DEVELOPMENT PROGRAMS, DOES NOT EXPECT TIMELINES FOR THESE PROGRAMS TO BE IMPACTED BY COVID-19

* AVINGER - IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC, ADDITIONAL PATIENT ENROLLMENT AND SITE INITIATION HAS BEEN PAUSED FOR IMAGE-BTK STUDY Source text: [bit.ly/2yfaTZC] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below