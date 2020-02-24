Healthcare
February 24, 2020 / 8:38 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Avio Issues Update On Coronavirus Outbreak

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - Avio SpA:

* AVIO SPA- CONCERNING CORONAVIRUS OUTBREAK CURRENTLY ONGOING, FIRST OF ALL AVIO EXPRESSES ITS SOLIDARITY TO COMMUNITIES AND PEOPLE HIT BY EMERGENCY

* AVIO SPA- ACTIVATED A RANGE OF PROCEDURES AND ACTIONS ORIENTED TO SAFEGUARD HEALTH AND SAFETY OF ITS EMPLOYEES, CLIENTS, AND SUPPLIERS FOR CORONAVIRUS

* AVIO- ALL OPERATIONS AT CO’S FACILITIES, PARTICULARLY IN COLLEFERRO AND FRENCH GUIANA, CONTINUE REGULARLY TO ALLOW ACHIEVEMENT OF OPERATING OBJECTIVES Source text for Eikon: Further company coverage:

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