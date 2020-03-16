Healthcare
March 16, 2020 / 3:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Avio Says Centre Spatial Guyanais Temporarily Suspends Launch Activities in Kourou Base

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Avio SpA:

* HAS IMPLEMENTED A SERIES OF MEASURES TO COMBAT COVID-19 IN THE PRODUCTION SITES IN APPLICATION OF THE LEGISLATION IN FORCE

* CSG (CENTER SPATIAL GUYANAIS) TO TEMPORARILY SUSPEND PREPARATION OF NEXT LAUNCHES FROM BASE OF KOUROU, IN IMPLEMENTATION OF COMMUNICATIONS FROM FRENCH GOVERNMENT AIMED AT COMBATING COVID-19

* REACHED AN AGREEMENT WITH TRADE UNIONS WHICH INCLUDES HIGHEST POSSIBLE LEVEL OF SMART WORKING FOR ACTIVITIES POSSIBLE TO BE PERFORMED FROM HOME OR REMOTELY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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