Healthcare
March 5, 2020 / 8:21 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Aviva has paid out 500,000 pounds in coronavirus travel insurance claims

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Aviva PLC:

* CEO MAURICE TULLOCH SAYS ~HAD AROUND 500 TRAVEL INSURANCE CLAIMS RELATED TO CORONAVIRUS

* CFO JASON WINDSOR SAYS ~SALE OF FRIENDS PROVIDENT MAKING GOOD PROGRESS, PROVED MORE COMPLEX THAN ANTICPATED

* CEO MAURICE TULLOCH SAYS ~HAS MADE HEAD COUNT REDUCTIONS OF 4%, ABOUT 1200 STAFF

* SAYS ~HAS PAID OUT AROUND 500,000 STG IN TRAVEL INSURANCE CLAIMS RELATED TO CORONAVIRUS

* CFO SAYS ~INVESTMENT STRATEGY PREPARED FOR LOW RATES AND FOR A LONG PERIOD, DON’T HAVE LARGE EXPOSURE TO EQUITY MARKETS Further company coverage: (Reporting By Carolyn Cohn)

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