BRIEF-Avjennings Updates On COVID-19 Impact

May 22 (Reuters) - Avjennings Ltd:
* EXPECTED FY20 TO BE STRONGER THAN FY19, STATEMENT NO LONGER VALID
* UPDATE ON COVID-19 IMPACT
* “SENIOR EXECUTIVES HAVE ALSO AGREED TO INITIATIVES THAT WILL HELP TO IMPROVE CASH AND PROFIT OUTCOMES”
* BOTH SALES AND ENQUIRY LEVELS BELOW LEVELS ANTICIPATED BUT ABOVE SHORT-TERM EXPECTATIONS
* NET CONTRACT SIGNINGS IN FEBRUARY, MARCH AND APRIL WERE 100, 57 AND 51 RESPECTIVELY
* NET CONTRACT SIGNINGS IN MAY TRACKING BROADLY IN LINE WITH APRIL Source text for Eikon: Further company coverage: