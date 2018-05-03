BRIEF-Avon Q1 Loss Per Share $0.06 From Continuing Operations

May 3 (Reuters) - Avon Products Inc:
* AVON REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.02 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.02 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY SOUTH LATIN AMERICA REVENUE WAS RELATIVELY UNCHANGED, OR UP 4% IN CONSTANT DOLLARS
* QTRLY NORTH LATIN AMERICA REVENUE WAS UP 1%, OR DOWN 3% IN CONSTANT DOLLARS
* AVON PRODUCTS - “AVON’S FIRST-QUARTER RESULTS WERE UNSATISFACTORY AND DO NOT REPRESENT THE UNDERLYING POTENTIAL OF THE BUSINESS”
* AVON PRODUCTS CEO SAYS “DURING MY FIRST 90 DAYS, I HAVE BEEN DEEPLY ENGAGED IN A COMPREHENSIVE REVIEW OF COMPANY’S OPERATIONS”
* AVON PRODUCTS - ACTIVE REPRESENTATIVES AND ENDING REPRESENTATIVES DECLINED 4% AND 1%, RESPECTIVELY, LARGELY DUE TO DECLINES IN BRAZIL IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: