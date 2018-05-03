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May 3, 2018 / 10:54 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Avon Q1 Loss Per Share $0.06 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Avon Products Inc:

* AVON REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.02 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.06 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.02 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE ROSE 5 PERCENT TO $1.4 BILLION

* QTRLY SOUTH LATIN AMERICA REVENUE WAS RELATIVELY UNCHANGED, OR UP 4% IN CONSTANT DOLLARS

* QTRLY NORTH LATIN AMERICA REVENUE WAS UP 1%, OR DOWN 3% IN CONSTANT DOLLARS

* AVON PRODUCTS - “AVON’S FIRST-QUARTER RESULTS WERE UNSATISFACTORY AND DO NOT REPRESENT THE UNDERLYING POTENTIAL OF THE BUSINESS”

* AVON PRODUCTS CEO SAYS “DURING MY FIRST 90 DAYS, I HAVE BEEN DEEPLY ENGAGED IN A COMPREHENSIVE REVIEW OF COMPANY’S OPERATIONS”

* AVON PRODUCTS - ACTIVE REPRESENTATIVES AND ENDING REPRESENTATIVES DECLINED 4% AND 1%, RESPECTIVELY, LARGELY DUE TO DECLINES IN BRAZIL IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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