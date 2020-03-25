BRIEF-Avtech Provides Business Update Regarding Covid-19

March 25 (Reuters) - Avtech Sweden AB (publ):
* AVTECH PROVIDES A BUSINESS UPDATE REGARDING COVID-19
* WE HAVE A PORTFOLIO OF PRODUCTS THAT ARE OF INTEREST TO AIRLINES IN TIMES OF ENVIRONMENTAL CONCERNS AND COST SAVINGS.
* TARGET HAS BEEN FOR PROFLIGHT TO BE LAUNCHED COMMERCIALLY AIMED AT INDIVIDUAL PILOT USERS BY END OF MARCH.
* DUE TO PRESENT COVID-19 SITUATION LAUNCH WILL NOW BE DELAYED AT LEAST ONE MONTH.
* PREPARING REDUCTION IN WORKING HOURS WITHIN FRAMEWORK PROVIDED BY GOVERNMENT TO REDUCE STAFF COSTS AND BE ABLE TO RETAIN ALL STAFF Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)