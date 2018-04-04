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April 4, 2018 / 12:36 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Avx Corporation Announces A Definitive Agreement To Acquire Kumatec

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - AVX Corp:

* ORATION ANNOUNCES A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE KUMATEC

* ORATION ANNOUNCES A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE KUMATEC

* AVX INTERCONNECT EUROPE GMBH SIGNED AGREEMENT TO ACQUIRE KUMATEC SONDERMASCHINENBAU & KUNSTSTOFFVERARBEITUNG GMBH

* INCLUDED IN PURCHASE IS KUMATEC’S 50% INTEREST IN KUMATEC HYDROGEN GMBH CO. KG

* AFTER CLOSING, PARTNERSHIP WILL BE RENAMED AVX/KUMATEC HYDROGEN GMBH CO. KG

* ‍IN ACCORDANCE WITH SHARE PURCHASE AND TRANSFER AGREEMENT, CO WILL ACQUIRE ALL OF KUMATEC SHARES FOR A CONSIDERATION OF EUR 12.5 MILLION​

* PURPOSE OF PARTNERSHIP IS DEVELOPMENT, MARKETING AND SUPPLY OF HYDROGEN FUEL GENERATION AND DELIVERY SOLUTIONS AND OTHER RELATED SERVICES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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