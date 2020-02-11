Healthcare
February 11, 2020 / 10:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-AXA Xl's Allied Specialty Insurance & McGowan Companies Enter JV

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - AXA SA:

* AXA XL’S ALLIED SPECIALTY INSURANCE & MCGOWAN COMPANIES ENTER JV

* AXA XL - MCGOWAN ALLIED SPECIALTY INSURANCE TO OFFER INSURANCE TO AMUSEMENT & ENTERTAINMENT INDUSTRIES

* AXA XL - LEE STACEY, FORMERLY OF MCGOWAN AMUSEMENT, WILL HEAD MCGOWAN ALLIED, COLLABORATING WITH KYM TORMEY IN DAY-TO-DAY LEADERSHIP OF JV

* AXA XL - KYM TORMEY WILL HEAD AXA XL’S BUSINESS INTEREST IN NEW MCGOWAN ALLIED JOINT VENTURE

* AXA XL - THOMAS B. MCGOWAN, IV HAS BEEN APPOINTED PRESIDENT/CEO OF MCGOWAN ALLIED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below