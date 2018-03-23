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March 23, 2018 / 12:56 PM / 2 days ago

BRIEF-Axactor Buys a Portfolio in Spain

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Axactor Ab (Publ):

* AXACTOR CONTINUES TO GROW WITHIN BOTH REOS AND NPLS IN SPAIN

* ‍HAS SIGNED A NEW PORTFOLIO TRANSACTION WITH A LARGE SPANISH FINANCIAL GROUP​

* ‍TOTAL CAPEX IS CLOSE TO 40 MEUR AND WILL BE DONE THROUGH INVESTMENT COMPANIES CO-OWNED WITH GEVERAN​

* ‍PORTFOLIO CONSISTS OF TWO DIFFERENT SEGMENTS, A REO SEGMENT AND UNSECURED CONSUMER LOANS.​

* ‍REOS SEGMENT HAS AN APPRAISAL VALUE IN EXCESS OF 75 MEUR AND CONSISTS OF MORE THAN 1.500 ASSETS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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