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November 30, 2017 / 5:50 PM / Updated 11 minutes ago

BRIEF-Axalta And Nippon Paint End Acquisition Discussions

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Axalta Coating Systems Ltd:

* AXALTA AND NIPPON PAINT END ACQUISITION DISCUSSIONS

* AXALTA COATING SYSTEMS LTD - ANNOUNCED DISCUSSIONS REGARDING IT BEING ACQUIRED BY NIPPON PAINT HAVE ENDED

* AXALTA COATING - NIPPON PAINT INFORMED CO THAT ITS BOARD WAS UNWILLING TO MEET EXPECTATIONS REGARDING “VALUE OF COMPANY”

* AXALTA COATING SYSTEMS - “OUR CURRENT AND FUTURE OPERATIONAL PLANS HAVE NOT WAVERED” DURING DEAL DISCUSSIONS

* AXALTA COATING - NIPPON PAINT INFORMED CO THAT ITS BOARD WAS ALSO UNWILLING TO ASSUME “FINANCIAL LEVERAGE NECESSARY FOR A DEAL OF THIS SIZE” Source text for Eikon: Further company coverage:

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