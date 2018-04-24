FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 24, 2018 / 5:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Axfood Q1 operating profit beats forecasts

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Axfood AB:

* GOOD START TO THE YEAR - STRONG GROWTH WITH HIGHER EARNINGS

* Q1 CONSOLIDATED NET SALES AMOUNTED TO SEK 11,444 M (10,639), AN INCREASE OF 7.6%

* Q1 OPERATING PROFIT WAS SEK 435 M (397), AN INCREASE OF 9.6%. OPERATING MARGIN WAS 3.8%

* REUTERS POLL: Q1 EBIT WAS EXPECTED AT 408 MLN SEK, SALES AT 11,378 MLN SEK

* SAYS WITH AN OPERATING MARGIN OF 3.8% WE ARE ON TRACK TO OUR LONG-TERM TARGET OF 4%, AND WE CONTINUE TO DELIVER ACCORDING TO OUR STRATEGIC AGENDA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.