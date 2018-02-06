BRIEF-Axfood Q4 operating profit just below forecasts, dividend higher

Feb 6 (Reuters) - Axfood:
* FOR 2018 WE EXPECT CAPITAL EXPENDITURES TO BE IN RANGE OF SEK 900-1,000 M
* SAYS BOARD OF DIRECTORS PROPOSES AN ORDINARY DIVIDEND OF SEK 7.00 PER SHARE (6.00)
* SAYS IN ADDITION TO CURRENT, LONG-TERM FINANCIAL TARGETS, BOARD HAS ADDED A GROWTH TARGET, ENTAILING THAT AXFOOD SHALL GROW MORE THAN MARKET
* REUTERS POLL: AXFOOD Q4 NET SALES SEEN AT 11,816 MILLION SEK, EBIT AT 432 MILLION SEK, DIVIDEND AT 6.50 SEK/SHARE
* Q4 LIKE-FOR-LIKE RETAIL SALES 3.6 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)