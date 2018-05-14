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May 14, 2018 / 11:17 AM / in 2 hours

BRIEF-Axion Ventures Announces CFO Appointment

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Axion Ventures Inc:

* AXION VENTURES ANNOUNCES CHIEF FINANCIAL OFFICER APPOINTMENT & MANAGEMENT CEASE TRADE ORDER UPDATE

* AXION VENTURES INC - APPOINTMENT OF KA KONG NG AS CO’S NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER

* AXION VENTURES INC -CO EXPECTS TO FILE ANNUAL FILINGS BEFORE MAY 30, 2018

* AXION VENTURES - CO DOES NOT ANTICIPATE DELAY IN FILING INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR FINANCIAL PERIOD ENDED MARCH 31, 2018

* AXION VENTURES INC - CO CONFIRMS THERE HAS BEEN NO MATERIAL CHANGE IN INFORMATION CONTAINED IN DEFAULT ANNOUNCEMENT ISSUED MAY 1, 2018

* AXION VENTURES INC - ENTERED INTO SHAREHOLDER LOAN DEAL WITH RED ANCHOR TRADING CORP Source text for Eikon: Further company coverage:

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