Healthcare
April 28, 2020 / 1:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Axis Bank Exec Says Axis Max Deal Estimated At Nearly At 15.90 Bln Rupees

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Axis Bank Ltd Executives:

* AXIS BANK EXEC SAYS BANK ADOPTING A FURTHER TIGHTENING OF RISK ASSESSMENT, MORE FREQUENT MONITORING OF ACCOUNTS DUE TO COVID LED SLOWDOWN

* AXIS BANK EXEC SAYS INCREMENTAL RETAIL LENDING HAS COMPLETELY SHUT DOWN DUE TO LOCKDOWN, IT WILL HAVE AN IMPACT ON RETAIL FEES GROWTH

* AXIS BANK EXEC SAYS CORPORATE, INDIVIDUAL STRESS WILL INCREASE AND IMPACT WILL BE LONG-DRAWN ACROSS AS LOSSES INCREASE

* AXIS BANK EXEC SAYS AXIS MAX DEAL IS ESTIMATED AT NEARLY AT 15.90 BILLION RUPEES BUT IT CAN CHANGE DEPENDING ON THE SHARE PRICE Source text for Eikon: Further company coverage:

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