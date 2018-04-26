FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 26, 2018 / 1:27 PM / in 3 hours

BRIEF-Axis Bank Exec Says Net NPA Formation Will Be Significantly Lower In FY19

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Axis Bank Ltd CEO Shikha Sharma and CFO Jairam Sridharan:

* AXIS BANK LTD EXEC SAYS NEARING THE END OF THE BAD LOAN RECOGNITION PROCESS

* AXIS BANK EXEC SAYS POWER SECTOR DOMINATED NPA FORMATION IN Q4

* AXIS BANK EXEC SAYS CAN FUND AT LEAST TWO YEARS OF GROWTH WITH CURRENT CAPITAL

* AXIS BANK EXEC SAYS SEEING GOOD TRACTION IN CORPORATE LENDING AS WELL

* AXIS BANK EXEC SAYS NET NPA FORMATION WILL BE SIGNIFICANTLY LOWER IN FY 19

* AXIS BANK EXEC SAYS CO EXPECTS LOAN GROWTH IN HIGH TEENS, STABLE MARGINS IN 2018/19

* AXIS BANK EXEC SAYS CO HAVE MADE PROVISIONS FOR OVER 65 PERCENT FOR ALL BORROWERS IN BANKRUPTCY COURT

* AXIS BANK EXEC SAYS LARGE PART OF POWER SECTOR SLIPPAGE HAS HAPPENED IN Q4

* AXIS BANK EXEC SAYS OUTSTANDING POWER SECTOR EXPOSURE IS ABOUT 90 BILLION RUPEES, 40 PERCENT OF THAT IS NON-PERFORMING

* AXIS BANK EXEC SAYS SMA POOL IS LESS THAN HALF A PERCENT OF BOOK Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.