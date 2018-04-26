BRIEF-Axis Bank Exec Says Net NPA Formation Will Be Significantly Lower In FY19

April 26 (Reuters) - Axis Bank Ltd CEO Shikha Sharma and CFO Jairam Sridharan:
* AXIS BANK LTD EXEC SAYS NEARING THE END OF THE BAD LOAN RECOGNITION PROCESS
* AXIS BANK EXEC SAYS POWER SECTOR DOMINATED NPA FORMATION IN Q4
* AXIS BANK EXEC SAYS CAN FUND AT LEAST TWO YEARS OF GROWTH WITH CURRENT CAPITAL
* AXIS BANK EXEC SAYS SEEING GOOD TRACTION IN CORPORATE LENDING AS WELL
* AXIS BANK EXEC SAYS NET NPA FORMATION WILL BE SIGNIFICANTLY LOWER IN FY 19
* AXIS BANK EXEC SAYS CO EXPECTS LOAN GROWTH IN HIGH TEENS, STABLE MARGINS IN 2018/19
* AXIS BANK EXEC SAYS CO HAVE MADE PROVISIONS FOR OVER 65 PERCENT FOR ALL BORROWERS IN BANKRUPTCY COURT
* AXIS BANK EXEC SAYS LARGE PART OF POWER SECTOR SLIPPAGE HAS HAPPENED IN Q4
* AXIS BANK EXEC SAYS OUTSTANDING POWER SECTOR EXPOSURE IS ABOUT 90 BILLION RUPEES, 40 PERCENT OF THAT IS NON-PERFORMING
* AXIS BANK EXEC SAYS SMA POOL IS LESS THAN HALF A PERCENT OF BOOK Further company coverage: