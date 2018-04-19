FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Communications Equipment
April 19, 2018 / 6:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Axis Q1 operating profit fell to SEK 178 mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Axis AB:

* Q1 NET SALES INCREASED BY 2 PERCENT DURING Q1 TO SEK 2,058 M (2,027)

* Q1 OPERATING PROFIT AMOUNTED TO SEK 178 MLN (234)

* SAYS THE FIRST QUARTER SAW A STABLE BEGINNING TO THE YEAR, HOWEVER, WITH A LOWER GROWTH RATE THAN THE CORRESPONDING PERIOD OF LAST YEAR. THE DIFFERENCE WAS LARGELY DUE TO THE COMPARISON WITH A VERY STRONG FIRST QUARTER IN 2017

* SAYS THE PREVIOUSLY REPORTED SITUATION OF A STRAINED COMPONENT SUPPLY ALSO CONTRIBUTED TO THE SLIGHTLY LOWER SALES IN THE QUARTER

* SAYS THE MARKET ACTIVITY AND INFLOW OF NEW PROJECTS MEANS THAT AXIS’ VIEW ON THE CURRENT MARKET GROWTH RATE REMAINS UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Olof Swahnberg)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.