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May 4, 2018 / 11:37 AM / Updated 20 minutes ago

BRIEF-Axon Buys Vievu Camera Unit From Safariland Group

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Axon Enterprise Inc:

* AXON ACQUIRES VIEVU CAMERA SUBSIDIARY FROM THE SAFARILAND GROUP AND ANNOUNCES STRATEGIC LONG-TERM HOLSTER PARTNERSHIP

* AXON ENTERPRISE INC - TERMS OF DEAL INCLUDE CASH, STOCK AND STOCK EARN OUT

* AXON ENTERPRISE INC - MAJORITY OF VIEVU’S EMPLOYEES ARE BASED IN SEATTLE AND ARE EXPECTED TO BE INTEGRATED INTO AXON’S SEATTLE OFFICE

* AXON ENTERPRISE - AS PER PARTNERSHIP, SAFARILAND WILL BECOME PREFERRED HOLSTER SUPPLIER FOR CO’S TASER CONDUCTED ELECTRIC WEAPON Source text for Eikon: Further company coverage:

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