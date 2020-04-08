Healthcare
April 8, 2020 / 12:18 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Axovant Provides Business, Operations Update During Covid-19 Pandemic

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Axovant Gene Therapies Ltd:

* AXOVANT PROVIDES BUSINESS AND OPERATIONS UPDATE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

* AXOVANT GENE THERAPIES LTD - COMPLETED DOSING OF ALL PATIENTS IN SECOND COHORT OF AXO-LENTI-PD DOSE ESCALATION STUDY

* AXOVANT GENE THERAPIES LTD - ARE ON TRACK TO ATTAIN OUR 2020 MILESTONES

* AXOVANT GENE THERAPIES LTD - AXOVANT HAS MATERIAL FOR LENTIVIRAL AND AAV PROGRAMS ON HAND TO MEET NEEDS OF OUR ONGOING CLINICAL TRIALS

* AXOVANT GENE THERAPIES LTD - PLANS TO UPDATE ITS GUIDANCE IN JUNE 2020 WHEN COMPANY ANNOUNCES FISCAL 2019 YEAR-END RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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