FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Software
January 29, 2018 / 8:11 AM / in 7 hours

BRIEF-Axway Software Announces Estimate Of 2017 Annual Results

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - AXWAY SOFTWARE SA:

* ANNOUNCES ESTIMATE OF 2017 ANNUAL RESULTS

* PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS SHOULD SLIGHTLY EXCEED 13%, AS ANNOUNCED

* GROWTH IN CLOUD ACTIVITY IS ESTIMATED AT MORE THAN 14% FOR FY 2017

* GLOBAL REVENUE FOR FY 2017 EXPECTED TO FALL 3.8% IN ORGANIC TERMS COMPARED WITH 2016

* FY 2017 NET INCOME IS EXPECTED TO SUFFER A STRONG ADVERSE AFFECT FROM NEW LAW ON TAXATION OF COMPANIES IN USA

* GLOBAL REVENUE FOR FY 2017 EXPECTED TO FALL 3.8% IN ORGANIC TERMS COMPARED WITH 2016

* FY STRONG ADVERSE AFFECT ON NET INCOME ESTIMATED BETWEEN EUR 10 MLN AND EUR 13 MLN

* AXWAY HAS HAD TO ADJUST DEFERRED TAX ITEM FOR NEW TAXATION RATES (ACCOUNTING IMPACT, NON-CASH) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.