Healthcare
March 16, 2020 / 6:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ayala Corp Says To Date, No Reported Cases Of Covid-19 Within The Ayala Group

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Ayala Corp:

* AYALA CORP - TO DATE, NO REPORTED CASES OF COVID-19 WITHIN THE AYALA GROUP

* AYALA CORP - HAS PUT IN SOCIAL DISTANCING MEASURES TO ENSURE SAFETY OF ITS WORKFORCE WHILE ENSURING CONTINUITY OF BUSINESS OPERATIONS

* AYALA CORP- TRAVEL RESTRICTIONS DUE TO COVID-19 MAY ADVERSELY HIT ELECTRICITY CONSUMPTION & ELECTRICTY MARKET PRICES, LIKELY TO AFFECT UNIT AC ENERGY

* AYALA CORP-TRAVEL RESTRICTIONS DUE TO COVID MAY ADVERSELY HIT ELECTRICITY CONSUMPTION & ELECTRICTY MARKET PRICES, LIKELY TO AFFECT UNIT AC ENERGY Source text for Eikon: Further company coverage:

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