BRIEF-Azkoyen Q1 Net Profit Down 18.5% At 2.5 Mln Euros YoY

May 25 (Reuters) - Azkoyen SA:
* Q1 NET PROFIT AT 2.5 MILLION EUROS VERSUS 3.0 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 EBITDA 5.0 MILLION EUROS VERSUS 5.9 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 REVENUE 33.7 MILLION EUROS VERSUS 35.3 MILLION EUROS YEAR AGO
* SEES CRISIS MOTIVATED BY COVID-19 PANDEMIC TO AFFECT SIGNIFICANTLY THE CONSOLIDATED RESULTS OF H1 AND FY 2020
* SAYS NOT PRACTICABLE AT THE MOMENT TO RELIABLY MAKE AN ESTIMATE OF COVID-19 POTENTIAL IMPACT ON GROUP BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)