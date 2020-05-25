Healthcare
May 25, 2020 / 3:57 PM / Updated 30 minutes ago

BRIEF-Azkoyen Q1 Net Profit Down 18.5% At 2.5 Mln Euros YoY

1 Min Read

May 25 (Reuters) - Azkoyen SA:

* Q1 NET PROFIT AT 2.5 MILLION EUROS VERSUS 3.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 EBITDA 5.0 MILLION EUROS VERSUS 5.9 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 REVENUE 33.7 MILLION EUROS VERSUS 35.3 MILLION EUROS YEAR AGO

* SEES CRISIS MOTIVATED BY COVID-19 PANDEMIC TO AFFECT SIGNIFICANTLY THE CONSOLIDATED RESULTS OF H1 AND FY 2020

* SAYS NOT PRACTICABLE AT THE MOMENT TO RELIABLY MAKE AN ESTIMATE OF COVID-19 POTENTIAL IMPACT ON GROUP BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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