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May 15, 2018 / 10:24 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Azz Inc. Reports Q4 Earnings Per Share $0.90

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - AZZ Inc:

* . REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER, FOURTH QUARTER, FISCAL YEAR 2018, AND ISSUES GUIDANCE FOR FISCAL YEAR 2019

* SEES FY 2019 REVENUE $900 MILLION TO $960 MILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.35

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.90

* Q4 REVENUE $200.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $209.9 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.48 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* BACKLOG AT END OF 2018 FISCAL YEAR WAS $265.4 MILLION, A DECREASE OF 16.5% COMPARED TO BACKLOG AT END OF PRIOR YEAR OF $317.9 MILLION

* BOOKINGS FOR FISCAL 2018 WERE $746.5 MILLION, COMPARED TO $858.9 MILLION FOR PRIOR YEAR, A DECREASE OF 13.1% Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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