BRIEF-Azz Inc. Reports Q4 Earnings Per Share $0.90

May 15 (Reuters) - AZZ Inc:
* . REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER, FOURTH QUARTER, FISCAL YEAR 2018, AND ISSUES GUIDANCE FOR FISCAL YEAR 2019
* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.35
* Q4 REVENUE $200.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $209.9 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.48 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BACKLOG AT END OF 2018 FISCAL YEAR WAS $265.4 MILLION, A DECREASE OF 16.5% COMPARED TO BACKLOG AT END OF PRIOR YEAR OF $317.9 MILLION
* BOOKINGS FOR FISCAL 2018 WERE $746.5 MILLION, COMPARED TO $858.9 MILLION FOR PRIOR YEAR, A DECREASE OF 13.1% Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)