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April 25, 2018 / 10:33 AM / in an hour

BRIEF-B. Riley Financial- U.S. Bankruptcy Court Issued The Order Approving Sale Of Some Rights To Assets Of The Bon-Ton Stores & Its Affiliates

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - B. Riley Financial Inc:

* B. RILEY FINANCIAL- ON APRIL 18, U.S. BANKRUPTCY COURT ISSUED THE ORDER APPROVING SALE OF SOME RIGHTS TO ASSETS OF THE BON-TON STORES&ITS AFFILIATES

* B. RILEY FINANCIAL - ON APRIL 18, COURT ALSO GRANTED SOME RELIEF TO GA RETAIL, INDIRECT WHOLLY OWNED UNIT OF B. RILEY FINANCIAL, TIGER CAPITAL GROUP

* B. RILEY FINANCIAL - ORDER APPROVED JV'S RIGHT TO ACT AS EXCLUSIVE AGENT TO CONDUCT SALE OF SUBSTANTIALLY ALL OF BON-TON STORES, ITS AFFILIATES' ASSETS Source text: (bit.ly/2HXvUc5) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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