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March 14, 2018 / 11:30 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-B2Holding Enters The French Market

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - B2holding Asa:

* B2HOLDING ENTERS THE FRENCH MARKET

* ‍HAS TODAY SIGNED AND CLOSED AN AGREEMENT FOR ACQUISITION OF 100% OF SHARES OF NEGOCIATION ET ACHAT DE CREANCES CONTENTIEUSES (NACC).​

* ‍ACQUISITION OF NACC REPRESENTS AN ENTERPRISE VALUE OF APPROXIMATELY EUR 90 MILLION AT CLOSING​

* ‍ACQUISITION OF NACC REPRESENTS AN ENTERPRISE VALUE OF APPROXIMATELY EUR 90 MILLION AT CLOSING, AND ACQUISITION WILL BE FINANCED BY AVAILABLE FINANCIAL RESOURCES.​

* ‍PART OF TRANSACTION IS BASED ON AN EARN-OUT AGREEMENT WITH SENIOR MANAGEMENT OVER 4 YEARS.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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