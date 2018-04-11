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April 11, 2018 / 9:18 PM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Babcock & Wilcox Enterprises Says Co Entered Into Amendment No. 6 To Credit Agreement, Which Amended Credit Agreement, Dated May 11, 2015

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Babcock & Wilcox Enterprises Inc :

* ON APRIL 10, CO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 6 TO CREDIT AGREEMENT, WHICH AMENDED CREDIT AGREEMENT, DATED MAY 11, 2015

* AMENDMENT TO MODIFY DEFINITION OF EBITDA IN CREDIT AGREEMENT TO EXCLUDE UP TO $51.1 MILLION OF CHARGES FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018

* AMENDMENT INCLUDES IN QTR ENDED MARCH 31, UP TO $20 MLN OF ANTICIPATED RECEIPTS THAT WILL BE RECORDED AFTER MARCH 31, 2018 - SEC FILING Source text: [bit.ly/2vb6yoy] Further company coverage:

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