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January 3, 2018 / 10:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Babcock & Wilcox Says Entered Agreement With Vintage Capital Management, Kahn Capital Management And Brian Kahn

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Babcock & Wilcox Enterprises Inc:

* BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES SAYS ENTERED AGREEMENT WITH VINTAGE CAPITAL MANAGEMENT, KAHN CAPITAL MANAGEMENT AND BRIAN R. KAHN - SEC FILING

* BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES SAYS UNDER AGREEMENT, CO AGREED TO INCREASE SIZE OF CO‘S BOARD TO 10 MEMBERS BY ADDING 3 ADDITIONAL DIRECTORS - SEC FILING

* BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES - UNDER AGREEMENT, CO AGREED TO APPOINT EACH SHAREHOLDER NOMINEE HENRY BARTOLI, MATTHEW AVRIL AND BRIAN KAHN TO BOARD

* BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES - VINTAGE CAPITAL, KAHN CAPITAL, BRIAN KAHN BENEFICIALLY OWN IN TOTAL 14.9% OF OUTSTANDING SHARES OF STOCK OF CO Source text: (bit.ly/2E1Xthg) Further company coverage:

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