Healthcare
April 2, 2020 / 4:59 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Badger Daylighting Says Board Of Directors Annual Cash Retainers To Be Cut By 40%

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Badger Daylighting Ltd:

* BADGER DAYLIGHTING LTD. PROVIDES AN OPERATIONAL AND FINANCIAL UPDATE RELATED TO COVID-19 AND UPCOMING EVENTS

* BADGER DAYLIGHTING LTD - COMPANY IS WITHDRAWING ITS 2020 FINANCIAL OUTLOOK FOR ADJUSTED EBITDA AND HYDROVAC BUILDS

* BADGER DAYLIGHTING - EFFECTIVE APRIL 2020, SENIOR LEADERSHIP SALARIES WILL BE REDUCED BY 20%, CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S SALARY WILL BE REDUCED BY 40%

* BADGER DAYLIGHTING - GIVEN CO’S STRONG LIQUIDITY POSITION, CO IS MAINTAINING ITS CURRENT DIVIDEND LEVEL

* BADGER DAYLIGHTING - BOARD OF DIRECTORS ANNUAL CASH RETAINERS WILL BE REDUCED BY 40% Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below