Healthcare
April 16, 2020 / 12:46 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Badger Meter Posts Q1 Earnings Per Share Of $0.41

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Badger Meter Inc:

* BADGER METER REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS

* Q1 SALES $108.5 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $106.7 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.41

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.37 — REFINITIV IBES DATA

* BADGER METER - IMPLEMENTED TEMPORARY COST CONTAINMENT ACTIONS, INCLUDING REDUCTIONS IN DISCRETIONARY SPENDING, HIRING FREEZE, REDUCED WORK HOUR FURLOUGHS, EXECUTIVE SALARY REDUCTIONS

* SAYS HAVE APPROXIMATELY $70 MILLION IN CASH ON BALANCE SHEET, AND $125 MILLION OF REVOLVING CREDIT AVAILABILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below