Healthcare
April 15, 2020 / 11:59 PM / Updated an hour ago

BRIEF-BAIC Motor Corp Expects Net Profit Attributable For Three Months To Decrease By About 95%

1 Min Read

April 16 (Reuters) - BAIC Motor Corp Ltd:

* NET PROFIT ATTRIBUTABLE FOR THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2020 IS EXPECTED TO DECREASE BY ABOUT 95%

* EXPECTED DECREASE IN RESULTS MAINLY DUE TO IMPACTS OF COVID-19 ON OVERALL AUTOMOBILE INDUSTRY IN CHINA

* COVID-19 OUTBREAK HAD A RELATIVELY SIGNIFICANT IMPACT ON PRODUCTION AND SALES OF GROUP

* AS OF APRIL 16, PRODUCTION & OPERATIONS OF EACH BASE OF GROUP GRADUALLY RESUMED TO NORMAL LEVEL & WILL MITIGATE PRESSURE OF DECREASE IN PROFITS Source text for Eikon: Further company coverage:

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