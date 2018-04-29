FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 29, 2018 / 10:29 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Baidu Enters Definitive Agreements To Divest Financial Services Business

Reuters Staff

2 Min Read

April 29 (Reuters) - Baidu Inc:

* BAIDU ENTERS INTO DEFINITIVE AGREEMENTS TO DIVEST ITS FINANCIAL SERVICES BUSINESS

* ENTERED INTO DEFINITIVE AGREEMENTS WITH CERTAIN INVESTORS RELATING TO DIVESTITURE OF ITS FINANCIAL SERVICE BUSINESS

* INVESTORS ARE LED BY TPG AND CARLYLE GROUP, WITH PARTICIPATION FROM TAIKANG GROUP, ABC INTERNATIONAL HOLDINGS AND OTHERS

* WILL DIVEST A MAJORITY EQUITY STAKE IN FSG, WHICH HAS BEEN RENAMED AS DU XIAOMAN FINANCIAL

* BAIDU - DU XIAOMAN WILL RAISE ABOUT US$1.9 BILLION, AMONG WHICH DU XIAOMAN WILL RECEIVE $840 MILLION WITH REMAINING BALANCE USED TO PURCHASE EXISTING STAKE

* UPON COMPLETION OF TRANSACTION, BAIDU WILL OWN APPROXIMATELY 42% OF DU XIAOMAN’S OUTSTANDING SHARES

* UPON COMPLETION OF TRANSACTION, BAIDU WILL NO LONGER HAVE EFFECTIVE CONTROL OVER DU XIAOMAN

* DU XIAOMAN WILL OPERATE INDEPENDENTLY FROM BAIDU AND WILL ENTER INTO BUSINESS COOPERATION ARRANGEMENTS WITH BAIDU

* GUANG ZHU, BAIDU SENIOR VICE PRESIDENT AND GENERAL MANAGER OF FSG, WILL BECOME CEO OF DU XIAOMAN Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.