May 28 (Reuters) - Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco SA:

* REOPENING OF RESTAURANTS, BARS AND CASINOS

* INAUGURATION ON JUNE 2 OF THE NEW PLACE DU CASINO, ON OCCASION OF REOPENING OF CAFÉ DE PARIS BRASSERIE