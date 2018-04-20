BRIEF-Baker Hughes, A GE Company Reports Q1 GAAP Earnings Of $0.17/Share

April 20 (Reuters) - Baker Hughes A GE Co:
* BAKER HUGHES, A GE COMPANY ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.06 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS “MARKET FUNDAMENTALS REMAIN SUPPORTIVE, AS CRUDE OIL PRICES ARE RELATIVELY RANGEBOUND”
* SAYS GAS MARKET CONTINUES TO GROW, STRONG LNG DEMAND SUPPORTS VIEW THAT NEW CAPACITY WILL BE REQUIRED IN EARLY TO MID-PART OF NEXT DECADE
* SAYS IN OILFIELD SERVICES SEGMENT, SECURED SEVERAL CRITICAL COMMERCIAL WINS, & SYNERGY EFFORTS LED TO IMPROVED MARGIN RATES IN Q1
* SAYS IN TURBOMACHINERY & PROCESS SOLUTIONS SEGMENT, CONTINUE TO NAVIGATE SLOWDOWN IN LONG-CYCLE PROJECTS
* SAYS “LOOKING FORWARD, THE MACRO OUTLOOK IS FAVORABLE”
* IN Q1, DELIVERED $144 MILLION OF SYNERGIES; 2018 TOTAL YEAR COMMITMENT OF $700 MILLION REMAINS “FIRMLY ON TRACK”
* BACKLOG IN Q1 ENDED AT $22.2 BILLION, AN INCREASE OF $1.2 BILLION OR 6 PERCENT FROM Q4 OF 2017
* QUARTERLY INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES REVENUE DOWN SEQUENTIALLY, PRIMARILY DRIVEN BY LOWER ACTIVITY IN LATIN AMERICA, ASIA, MIDDLE EAST
* IN QUARTER, AS EXPECTED, SAW GROWTH IN SHORTER-CYCLE BUSINESSES & DECLINES IN LONGER-CYCLE BUSINESSES VERSUS PREVIOUS YEAR
* Q1 REVENUE DOWN SEQUENTIALLY, DRIVEN BY LOWER TURBOMACHINERY & PROCESS SOLUTIONS REVENUE, SEASONALITY IN DIGITAL SOLUTIONS & OILFIELD SERVICES
* QUARTERLY REVENUE OF $5.4 BILLION, DOWN 7 PERCENT SEQUENTIALLY AND UP 1 PERCENT YEAR-OVER-YEAR
* Q1 REVENUE VIEW $5.42 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: