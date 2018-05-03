BRIEF-Ball Corp Reports Q1 EPS Of $0.35

May 3 (Reuters) - Ball Corp:
* BALL REPORTS STRONG FIRST QUARTER RESULTS; ACCELERATES SHARE REPURCHASE PROGRAM AND REAFFIRMS 2019 LONG-TERM GOALS
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.50
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AEROSPACE SEGMENT FINISHED Q1 WITH CONTRACTED BACKLOG OF $1.7 BILLION
* AEROSPACE CONTRACTED BACKLOG OF $1.7 BILLION AT THE END OF FIRST QUARTER
* REAFFIRMS 2019 GOALS OF $2 BILLION OF COMPARABLE EBITDA AND FREE CASH FLOW IN EXCESS OF $1 BILLION
* CONTINUE TO EXPECT 2018 FREE CASH FLOW TO BE IN THE RANGE OF $900 MILLION AFTER CAPITAL SPENDING OF AT LEAST $600 MILLION
* EXPECT TO RETURN AT LEAST $500 MILLION TO SHAREHOLDERS IN THE FORM OF SHARE BUYBACKS AND DIVIDENDS THIS YEAR
* SHARE REPURCHASE PROGRAM INITIATED DURING QUARTER; BOARD INCREASES SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION TO 25 MILLION SHARES
* GROWTH CAPITAL PROJECTS ARE ON TRACK Source text for Eikon: Further company coverage: