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January 29, 2018 / 8:06 AM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Ballard Provides Comments On Short-Seller Report

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Ballard Power Systems Inc:

* BALLARD EXPECTS TO REPORT RECORD FINANCIAL RESULTS FOR FISCAL 2017; PROVIDES COMMENTS ON SHORT-SELLER REPORT

* SAYS ‍FISCAL 2017 BALLARD EXPECTS TO REPORT RECORD ANNUAL REVENUE OF APPROXIMATELY $120 MILLION​

* ‍“NOTHING WE HAVE SEEN IN SHORT-SELLER REPORT FUNDAMENTALLY CHANGES OUR OUTLOOK FOR BUSINESS”​

* ‍“NOTES SHORT-SELLER‘S REPORT CONTAINS A NUMBER OF UNSUBSTANTIATED FORWARD-LOOKING STATEMENTS, ASSUMPTIONS AND OPINIONS”​ Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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