Switzerland Market Report
August 28, 2019 / 5:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Baloise Holding H1 Profit Attributable To Shareholders At CHF 395.0 Mln

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Aug 28 (Reuters) - BALOISE HOLDING AG:

* H1 PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS AMOUNTED TO CHF 395.0 MILLION (H1 2018: CHF 269.7 MILLION)

* H1 EBIT ATTRIBUTABLE TO THE NON-LIFE BUSINESS AT CHF 226.1 MILLION (H1 2018: CHF 145.1 MILLION)

* H1 NET COMBINED RATIO IMPROVED, COMPARED WITH THE PRIOR-YEAR PERIOD, TO 87.4 PER CENT (H1 2018: 94.1 PER CENT)

* H1 TOTAL VOLUME OF BUSINESS ROSE BY 10.0 PER CENT TO CHF 6,014.1 MILLION (H1 2018: CHF 5,468.3 MILLION) Source text - bit.ly/2PhQ3AP Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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