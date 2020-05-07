BRIEF-BAM Groep Q1 Adjusted Result Before Tax Falls To 1.3 Million Euros

May 7 (Reuters) - Koninklijke BAM Groep NV:
* Q1 RESULTS AFFECTED BY UNDERPERFORMING BUSINESSES AND INCLUDE INITIAL COVID-19 IMPACT IN BELGIUM
* COVID-19: MAJOR IMPACT ON PROJECT PERFORMANCE IN Q2; OPERATIONAL EFFICIENCY IMPROVING
* STRONG LIQUIDITY POSITION (€944 MILLION, INCLUDING DRAWN RCF) AND TRADE WORKING CAPITAL EFFICIENCY MAINTAINED
* BAM CONTINUES OPERATIONS AT MAJORITY OF SITES, MAINTAINS STRONG LIQUIDITY POSITION
* FOCUS ON HEALTH AND SAFETY, REDUCTION OF COST AND CAPEX, AND RCF EXTENDED TO 2024
* IN THE NETHERLANDS AND GERMANY, THE MAJORITY OF BAM’S SITES CAN STILL CONTINUE OPERATIONS
* BAM INTERNATIONAL HAS DOWNSCALED MOST OF ITS PROJECT SITES IN ORDER TO COMPLY WITH LOCAL COVID-19 REGULATIONS
* ON SOME SITES BAM IS EXPERIENCING CONSTRAINTS ON SUPPLIES AND DELIVERIES
* OUTLOOK: MATERIAL UNCERTAINTY PERSISTS REGARDING FUTURE EVOLUTION OF COVID-19 AND ITS IMPACT ON BAM’S FINANCIAL PERFORMANCE
* Q1 REVENUE EUR 1.60 BILLION VERSUS EUR 1.59 BILLION YEAR AGO
* REVOLVING CREDIT FACILITY EXTENDED BY ONE YEAR TO MARCH 2024 WITH A TOTAL COMMITTED AMOUNT OF €360 MILLION FOR THE ADDITIONAL YEAR
* Q1 ADJUSTED RESULT BEFORE TAX EUR 1.3 MILLION VERSUS EUR 16.8 MILLION YEAR AGO Source text : bit.ly/3dnSid1 Further company coverage: (Gdansk Newsroom)